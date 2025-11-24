Helene Fischer verrät ihr Lieblings-Weihnachtslied

Schlagerstar kauft Geschenke „last minute“

„Ich bin ja ein totaler Verfechter und Liebhaber der Weihnachtszeit“, sagte Fischer. Perfekt vorbereitet darauf sei sie aber nicht immer, räumt sie ein. „Ich gehöre schon zu den Personen, die ihre Geschenke last minute kaufen.“ Sie habe sich zwar angewöhnt, über das Jahr verteilt Ideen zu sammeln und aufzuschreiben – „aber, warum auch immer, schwuppsdiwuppsdi ist der Dezember da und man ist doch irgendwie zu spät“.