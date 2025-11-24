Vorteilswelt
Klarer Favorit

Helene Fischer verrät ihr Lieblings-Weihnachtslied

Society International
24.11.2025 10:12
Helene Fischer ist ein großer Weihnachtsfan – Geschenke kauft sie trotzdem „last minute“
Helene Fischer ist ein großer Weihnachtsfan – Geschenke kauft sie trotzdem „last minute“(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Schlagerstar Helene Fischer hat bei Weihnachtsliedern eine erklärte Nummer eins: „Der ganz klare Favorit von mir ist ,Stille Nacht, Heilige Nacht‘“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist einfach für mich verbunden mit den letzten Minuten in der Kirche, wenn alles gedämpft wird, die Kerzen brennen und man weiß: Der Heilige Abend ist jetzt so richtig da.“

Die 41-Jährige, die im kommenden Jahr mit einer großen Stadion-Tournee endgültig aus ihrer Babypause zurückkehren will, bringt am 28. November ein neues Weihnachtsalbum heraus – dieses Mal eins für Kinder. „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“, verspricht sie damit.

Schlagerstar kauft Geschenke „last minute“
„Ich bin ja ein totaler Verfechter und Liebhaber der Weihnachtszeit“, sagte Fischer. Perfekt vorbereitet darauf sei sie aber nicht immer, räumt sie ein. „Ich gehöre schon zu den Personen, die ihre Geschenke last minute kaufen.“ Sie habe sich zwar angewöhnt, über das Jahr verteilt Ideen zu sammeln und aufzuschreiben – „aber, warum auch immer, schwuppsdiwuppsdi ist der Dezember da und man ist doch irgendwie zu spät“.

Sie schenke „wahnsinnig gerne Dinge, die der Mensch auch wirklich brauchen kann – oder was Selbstgemachtes“, sagte die Mutter von zwei kleinen Mädchen. „Aber das hat in den letzten Jahren schon ein bisschen gelitten.“

Tournee 2026 mit Konzerten vor 750.000 Fans
Mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr feiert Fischer auch ihr Jubiläum: 20 Jahre auf der Bühne. Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. 600.000 Tickets waren nach Angaben des Konzertveranstalters Marek Lieberberg Mitte November weg. Am 11. Juli 2026 tritt sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

