Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgänge bei Red Bull

Rückschlag! Max verliert wohl wichtige Vertraute

Formel 1
24.11.2025 10:26
Max Verstappen verliert wohl drei seiner wichtigsten Ingenieure.
Max Verstappen verliert wohl drei seiner wichtigsten Ingenieure.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Sutton)

Max Verstappen hat mit Red Bull wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden – nun muss der Niederländer aber einen bitteren Rückschlag verkraften. Denn offenbar verlassen gleich drei wichtige Ingenieure den Rennstall am Ende der aktuellen Saison. 

0 Kommentare

In Las Vegas durfte Verstappen am Sonntag wieder über einen Sieg jubeln. Anschließend wurden auch noch beide McLaren-Pilot disqualifiziert. Dass der Niederländer auch in Katar noch Chancen auf die Verteidigung des WM-Titels in der Formel 1 haben würde, war vor einigen Wochen eigentlich schon auszuschließen. 

Lesen Sie auch:
Max Verstappen siegt in Las Vegas!
WM-Kampf wieder offen
McLaren disqualifiziert! Verstappen siegt in Vegas
23.11.2025
Wende im Titelkampf
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
23.11.2025
WM-Kampf wieder offen
„Frustrierend!“ McLaren erklärt Disqualifikation
23.11.2025

Bei Red Bull lief es in dieser Saison lange nicht nach Plan. Schließlich musste sogar Teamchef Christian Horner den Hut nehmen. Mittlerweile ist zumindest bei Verstappen der Erfolg zurückgekehrt. Doch längst ist noch nicht jedes Ungemach überstanden.

Nur Lambiase bleibt erhalten
Denn wie „De Telegraaf“ berichtet, muss der Ausnahme-Rennfahrer nun einen Rückschlag hinnehmen. Drei seiner wichtigsten Ingenieure – Tom Hart, David Mart und Michael Manning – werden Red Bull demnach mit Ende der Saison verlassen. Von seinen vier wichtigsten Ingenieuren bleibt Verstappen demnach nur der kultige Gianpiero Lambiase erhalten.

Christian Horner
Christian Horner(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Berichten zufolge, sollen die Abschiede auch in Zusammenhang mit dem Aus von Horner in Zusammenhang stehen. Hinter den Kulissen sei nach dessen Entlassung noch nicht gänzlich Ruhe eingekehrt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf