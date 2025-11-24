Rückschlag! Max verliert wohl wichtige Vertraute

In Las Vegas durfte Verstappen am Sonntag wieder über einen Sieg jubeln. Anschließend wurden auch noch beide McLaren-Pilot disqualifiziert. Dass der Niederländer auch in Katar noch Chancen auf die Verteidigung des WM-Titels in der Formel 1 haben würde, war vor einigen Wochen eigentlich schon auszuschließen.