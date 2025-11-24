Rückschlag! Max verliert wohl wichtige Vertraute

Max Verstappen hat mit Red Bull wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden – nun muss der Niederländer aber einen bitteren Rückschlag verkraften. Denn offenbar verlassen gleich drei wichtige Ingenieure den Rennstall am Ende der aktuellen Saison.
In Las Vegas durfte Verstappen am Sonntag wieder über einen Sieg jubeln. Anschließend wurden auch noch beide McLaren-Pilot disqualifiziert. Dass der Niederländer auch in Katar noch Chancen auf die Verteidigung des WM-Titels in der Formel 1 haben würde, war vor einigen Wochen eigentlich schon auszuschließen.
Bei Red Bull lief es in dieser Saison lange nicht nach Plan. Schließlich musste sogar Teamchef Christian Horner den Hut nehmen. Mittlerweile ist zumindest bei Verstappen der Erfolg zurückgekehrt. Doch längst ist noch nicht jedes Ungemach überstanden.
Nur Lambiase bleibt erhalten
Denn wie „De Telegraaf“ berichtet, muss der Ausnahme-Rennfahrer nun einen Rückschlag hinnehmen. Drei seiner wichtigsten Ingenieure – Tom Hart, David Mart und Michael Manning – werden Red Bull demnach mit Ende der Saison verlassen. Von seinen vier wichtigsten Ingenieuren bleibt Verstappen demnach nur der kultige Gianpiero Lambiase erhalten.
Berichten zufolge, sollen die Abschiede auch in Zusammenhang mit dem Aus von Horner in Zusammenhang stehen. Hinter den Kulissen sei nach dessen Entlassung noch nicht gänzlich Ruhe eingekehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.