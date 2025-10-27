Heerespflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“

Zum 70. Nationalfeiertag diskutieren Eva Glawischnig und Andreas Mölzer im Politik-Duell über Neutralität, NATO-Beitritt und die Zukunft der Wehrpflicht. Beide zeigen sich überraschend einig in einer Sache: Eine Wehrpflicht für Frauen und Männer wäre denkbar. Mölzer fordert eine Rückkehr zur allgemeinen Dienstpflicht als Ausdruck staatsbürgerlicher Verantwortung. Glawischnig unterstützt die Idee eines sozialen Pflichtjahres – auch für ältere Generationen und zum Wohle der Gemeinschaft. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
