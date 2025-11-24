Sanierung von Swing Kitchen doch gescheitert

„Gemeinsam mit den finanzierungsbereiten Eigentümervertretern hatte sich die Geschäftsführung bis zuletzt intensiv darum bemüht, mit namhaften Investoren aus der Gastronomiebranche eine Lösung zu finden. Da die benötigten Mittel jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten, blieb nur der Schritt, Insolvenzanträge für die gesamte Gruppe einzubringen“, heißt es in einer Stellungnahme der Unternehmensgruppe bestehend aus Schillinger Vegan Holding GmbH und die Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH.