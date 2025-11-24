Sanierung von Swing Kitchen doch gescheitert

Die Gläubiger hatten erst kürzlich einem Sanierungsplan zugestimmt. Doch nun ist doch alles anders: Die vegane Fastfood-Kette Swing Kitchen schlittert in die Insolvenz.
„Gemeinsam mit den finanzierungsbereiten Eigentümervertretern hatte sich die Geschäftsführung bis zuletzt intensiv darum bemüht, mit namhaften Investoren aus der Gastronomiebranche eine Lösung zu finden. Da die benötigten Mittel jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten, blieb nur der Schritt, Insolvenzanträge für die gesamte Gruppe einzubringen“, heißt es in einer Stellungnahme der Unternehmensgruppe bestehend aus Schillinger Vegan Holding GmbH und die Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH.
Wie es nun weitergeht
Betroffen sind alle sieben Filialen in Österreich. Rund 130 Mitarbeiter bangen nun um ihre Zukunft. Die Franchise-Lokale – zwei in Wien und eines in Bern – bleiben vorerst geöffnet.
Ob einzelne Filialen weiterlaufen oder verkauft werden, entscheiden nun die Insolvenzverwalter. Eine eigene Sanierung strebt Swing Kitchen nicht mehr an, verspricht aber Unterstützung für eine „bestmögliche Abwicklung“.
