Asylwerber dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Menschen, die in der Schweiz Asyl suchen, sollen nur noch in Ausnahmefällen in ihr Heimatland oder andere Staaten reisen dürfen. Das soll auch (mit wenigen Ausnahmen) auch für Reisen in Drittländer gelten.

Verordnungen sollen 2026 in Kraft treten

Die Regierung bereitet nach einem Parlamentsbeschluss eine Änderung der Verordnungen vor, wie sie am Mittwoch in Bern mitteilte. Die neuen Verordnungen sollen im kommenden Jahr in Kraft treten.