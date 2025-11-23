Blue poll bomb
Where the FPÖ has already cracked the 40 percent mark
A current OGM survey, which is available to the "Krone", has it all: the Blue Party under Mario Kunasek is the big winner in the Sunday poll - the ÖVP and SPÖ are plummeting. All results in detail and comprehensive analysis.
A political landslide is in the offing in Styria, which even eclipses the result of the last state election. According to a brand-new poll published by the "Steirerkrone", FPÖ leader Mario Kunasek has de facto "cemented" himself at the top of the state in just twelve months - and pushed his junior partner ÖVP to below 20 percent!
