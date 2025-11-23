„Im Fußball geht es schnell“ – auch zur WM?

Mit voller Kraft aus der Länderspielpause! Rapid empfängt am Sonntag den GAK, rund 18.000 Tickets sind weg – nach schwachen Leistungen und vielen Diskussionen wollen die Grün-Weißen ein Zeichen setzen. Kapitän Matthias Seidl verspricht „mehr Spielfreude“. Das WM-Ticket des ÖFB-Teams hat ihn zusätzlich motiviert...
Eine patscherte Tilio-Attacke in der letzten Minute, eine fragwürdige VAR-Intervention, ein Maderner-Elfer zum 1:1 – so endete am 21. September in Graz Rapids Siegeslauf...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.