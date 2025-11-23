„Im Fußball geht es schnell“ – auch zur WM?

Mit voller Kraft aus der Länderspielpause! Rapid empfängt am Sonntag den GAK, rund 18.000 Tickets sind weg – nach schwachen Leistungen und vielen Diskussionen wollen die Grün-Weißen ein Zeichen setzen. Kapitän Matthias Seidl verspricht „mehr Spielfreude“. Das WM-Ticket des ÖFB-Teams hat ihn zusätzlich motiviert...