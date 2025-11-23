Auf diesen Straßen ist der Stau vorprogrammiert

Linzer Bundesstraße: 90 von 100 Punkten

Neu und zumindest in der abendlichen Rushhour untypisch sind die zahlreichen Autos, die in der Linzer Bundesstraße in Richtung Stadt Salzburg drängen. Ging es hier in der Vergangenheit gerade nach der Arbeit meist langsam aus der Stadt hinaus, aber eher zügig hinein, steht es hier heuer täglich. Vor allem geradeaus in Richtung Schallmoos braucht es starke Nerven – und ein ordentliches Zeitpolster.