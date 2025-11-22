Rückschlag auf der „Mission 57“ in Innsbruck

„Es ist eben nicht gelaufen bei uns. Aber dass mit zweierlei Maß gemessen wird, tut halt doppelt weh“, fand Außerleitner. Der resümierte: „Vier Punkte sind schon ein bisschen ein Rückstand, aber die kann man schnell wieder herrinnen haben. Es hätten nur ein, zwei Kämpfe anders laufen müssen.“ Zudem ist erst Halbzeit. „Nächste Woche zahlen wir ihnen das zurück“, gab‘s vor der Heimreise auch gleich wieder eine Kampfansage. Denn: Mehr als ein Rückschlag soll die Niederlage in Innsbruck auf der Mission 57 des Rekordmeisters nicht gewesen sein.