In Wals bei Salzburg

Feuerwehr gefordert: Flammen schlugen aus Kamin

Salzburg
22.11.2025 23:00
Schwarzer Rauch stieg aus dem Kamin auf.
Schwarzer Rauch stieg aus dem Kamin auf.

Die Temperaturen unter null, die derzeit in und um Salzburg zu verzeichnen sind, wecken das Bedürfnis nach Wärme. Bewohnern eines Mehrparteienhauses wurde es Samstagabend aber kurzzeitg zu warm: Aus der Heizanlage des Hauses schlugen Flammen ...

Die Feuerwehr wurde rasch zu dem Wohnkomplex in der Walserfeldstraße alarmiert. Gegen 16.30 wurde der Brand bemerkt.

Die Bewohner wurden daraufhin aus dem Gebäude geleitet. Ein Übergreifen des Feuers auf das restliche Gebäude konnte verhindert werden.

Was genau zu dem Brand der Heizanlage geführt hat, ist bislang noch unklar. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

