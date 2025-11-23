„Diese WM kann das Leben der Burschen verändern“

Mit dem sechsten Sieg in Folge samt Halbfinaleinzug setzten die rot-weiß-roten Überflieger bei der WM in Katar noch einmal einen drauf, dabei spielten sich die U17-Youngsters längst in die Auslage und in die Notizblocks der Fußballscouts. „Einige Klubs haben mich bereits angerufen, angefragt und ihr Interesse an verschiedenen Spielern deklariert. Und dabei rede ich von Vereinen aus den Top-5-Ligen“, erklärt Manager Max Hagmayr. Der seit 28 Jahren im Geschäft ist, weiß, wie der Hase läuft