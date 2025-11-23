„Diese WM kann das Leben der Burschen verändern“

Der Sturmlauf von Österreichs U17-Team bis ins WM-Halbfinale am Montag gegen Italien in Katar sorgt auch international für Aufsehen! Die heimischen Talente haben sich damit auch in die Notizblöcke der Scouts gekickt. Und zwar von den Klubs der Top-5-Ligen. Manager Max Hagmayr, seit 28 Jahren dick im Geschäft, ist sich der Signalwirkung bewusst. Aber der Weg ist noch weit...
Mit dem sechsten Sieg in Folge samt Halbfinaleinzug setzten die rot-weiß-roten Überflieger bei der WM in Katar noch einmal einen drauf, dabei spielten sich die U17-Youngsters längst in die Auslage und in die Notizblocks der Fußballscouts. „Einige Klubs haben mich bereits angerufen, angefragt und ihr Interesse an verschiedenen Spielern deklariert. Und dabei rede ich von Vereinen aus den Top-5-Ligen“, erklärt Manager Max Hagmayr. Der seit 28 Jahren im Geschäft ist, weiß, wie der Hase läuft
