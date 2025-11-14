Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!

Jetzt ist es offiziell: Sarah „Fergie“ Ferguson (66) kehrt Großbritannien den Rücken!
Wie britische Medien berichten, packt die Herzogin von York ihre Koffer, um der feindseligen Atmosphäre in England zu entkommen, die durch den anhaltenden Epstein-Skandal angeheizt wird.
Luxus-Immobilie mit Meerblick
Ihr Ziel? Ein glamouröses Refugium an der portugiesischen Küste! Die Mega-Villa der Rettung: Fergie wird bei ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Eugenie, und deren Ehemann, Jack Brooksbank, unterkommen.
Das Paar besitzt eine atemberaubende Luxus-Immobilie in einem exklusiven Resort südlich von Lissabon – eine 3,6 Millionen Pfund (ca. 4,2 Mio. Euro) teure Meerblick-Villa! Es heißt, Eugenie richte gerade eine „großzügige Suite” für ihre Mutter her.
Promi-Hotspot zum „Untertauchen“
In diesem Promi-Hotspot (auch Madonna soll dort wohnen!) will sich die ehemalige Royal fernab der britischen Presse neu erfinden. Ein Insider: „Es ist der perfekte Ort für Fergie, um unterzutauchen. Unter Freunden und Familie, weit weg von der feindseligen Stimmung in England.“
Ankunft soll bereits im Jänner sein! Ob es eine lange Auszeit wird oder sogar eine endgültige Auswanderung? Das weiß nur Fergie selbst.
