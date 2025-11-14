Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht vor Skandalen

Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!

Royals
14.11.2025 13:09
Sarah Ferguson, im Bilder mit den Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.), wird Großbritannien ...
Sarah Ferguson, im Bilder mit den Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.), wird Großbritannien verlassen – Eugenie bereitet ihre 3,6-Millionen-Villa für ihre Mama vor.(Bild: AFP/ROBYN BECK)

Jetzt ist es offiziell: Sarah „Fergie“ Ferguson (66) kehrt Großbritannien den Rücken! 

0 Kommentare

Wie britische Medien berichten, packt die Herzogin von York ihre Koffer, um der feindseligen Atmosphäre in England zu entkommen, die durch den anhaltenden Epstein-Skandal angeheizt wird.

Luxus-Immobilie mit Meerblick
Ihr Ziel? Ein glamouröses Refugium an der portugiesischen Küste! Die Mega-Villa der Rettung: Fergie wird bei ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Eugenie, und deren Ehemann, Jack Brooksbank, unterkommen.

Sarah Ferguson und ihre Töchter Beatrice und Eugenie
Sarah Ferguson und ihre Töchter Beatrice und Eugenie(Bild: EPA/DANIEL DEME)

Das Paar besitzt eine atemberaubende Luxus-Immobilie in einem exklusiven Resort südlich von Lissabon – eine 3,6 Millionen Pfund (ca. 4,2 Mio. Euro) teure Meerblick-Villa! Es heißt, Eugenie richte gerade eine „großzügige Suite” für ihre Mutter her. 

Promi-Hotspot zum „Untertauchen“
In diesem Promi-Hotspot (auch Madonna soll dort wohnen!) will sich die ehemalige Royal fernab der britischen Presse neu erfinden. Ein Insider: „Es ist der perfekte Ort für Fergie, um unterzutauchen. Unter Freunden und Familie, weit weg von der feindseligen Stimmung in England.“

Lesen Sie auch:
Sarah Ferguson angeblich „von königlicher Familie fallen gelassen und von High Society ...
Freunde in Sorge
Sarah Ferguson: Panisch, isoliert und ohne Bleibe
08.11.2025
Keine Duchess mehr
Sarah Ferguson reagiert auf ihren Titelverlust!
22.10.2025

Ankunft soll bereits im Jänner sein! Ob es eine lange Auszeit wird oder sogar eine endgültige Auswanderung? Das weiß nur Fergie selbst.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Royals
Flucht vor Skandalen
Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!
„Die Hölle“
Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus
Ein aufwühlendes Jahr
Britischer König Charles feiert den 77. Geburtstag
„Geschmackvoll dezent“
Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge
Was steckt dahinter?
Kardashians mussten Bilder von Sussexes löschen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf