Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!

Das Paar besitzt eine atemberaubende Luxus-Immobilie in einem exklusiven Resort südlich von Lissabon – eine 3,6 Millionen Pfund (ca. 4,2 Mio. Euro) teure Meerblick-Villa! Es heißt, Eugenie richte gerade eine „großzügige Suite” für ihre Mutter her.

Promi-Hotspot zum „Untertauchen“

In diesem Promi-Hotspot (auch Madonna soll dort wohnen!) will sich die ehemalige Royal fernab der britischen Presse neu erfinden. Ein Insider: „Es ist der perfekte Ort für Fergie, um unterzutauchen. Unter Freunden und Familie, weit weg von der feindseligen Stimmung in England.“