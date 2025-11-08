Sarah Ferguson: Panisch, isoliert und ohne Bleibe

Berichten zufolge soll Sarah Ferguson, die ehemalige Herzogin von York, von der britischen Königsfamilie und der High Society völlig fallen gelassen worden sein. Die 65-Jährige hätte große Angst, sei einsam und isoliert, während sie sich darauf vorbereitet, die Royal Lodge zu verlassen – das Anwesen, das sie jahrelang gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann Andrew Mountbatten Windsor bewohnt hat.
Eine enge Freundin von Sarah enthüllte gegenüber „The i Paper“: „Sie wurde fallen gelassen. Ich versuche, ihre Stimmung aufrechtzuerhalten, aber als wir gesprochen haben, wirkte sie einsam und isoliert.“
„Sche**angst und ist extrem nervös“
Die Freundin fügte hinzu, dass Sarahs Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, weiterhin zu ihr halten– ebenso wie Andrew. Doch Sarah, die seit Langem mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, soll kaum noch Optionen haben, was ihre zukünftige Unterkunft betrifft, und bislang keine dauerhafte Alternative gefunden haben. Es heißt, die „Fergie“ wäre geradezu in Panik über ihre Zukunft.
„Sie hat eine Sche**angst und ist extrem nervös. Glücklicherweise hat Sarah noch einige Mitarbeiter, die wirklich gerne für sie arbeiten, und sie stützt sich sehr auf deren Unterstützung. Sarah verbringt ziemlich viele Abende im The Doghouse, einer eigens dafür gebauten Bar hinter der Royal Lodge im Windsor Great Park. Dort trinkt sie mit Freunden und Mitarbeitern, um dem zu entfliehen, was in ihrem Leben allgemein vor sich geht. Und während sie dort ist, holt sie sich Ratschläge, was sie als Nächstes tun soll“, berichtete ein Insider der „Sun“.
König nicht „zuständig“
Die 66-Jährige lebt seit 2008 mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten in der Royal Lodge, einem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor. Sie soll das luxuriöse Haus innerhalb der nächsten Monate verlassen müssen. Möglicherweise schon nach Weihnachten.
König Charles habe deutlich gemacht, dass seine Verantwortung sich nur darauf beschränke, für seinen Bruder eine Unterkunft zu finden.
Angeblich will er den ehemaligen Prinzen in einem Haus auf dem Privatbesitz der Königsfamilie in Sandringham unterbringen, nachdem er ihm wegen seiner Verstrickungen in den Fall Jeffrey Epstein und den schweren Missbrauchsvorwürfen in den Memoiren von Virginia Giuffre, den Prinzentitel sowie den Duke-of-York-Titel aberkannt hat. Andrew wird auch mit einer Apanage versorgt. Vermutlich, um dafür zu sorgen, dass dieser sich nicht nach anderen Einkunftsquellen wie Interviews oder Enthüllungsbücher über die Royals umschaut.
E-Mails aufgetaucht
Sarah Ferguson hingegen ist auf sich gestellt. Auch sie hat ihren Titel Herzogin von York sowie einen Großteil ihrer Einkünfte verloren. Als Kinderbuchautorin, Werbegesicht oder TV-Talkerin ist sie nicht mehr tragbar, da in jüngster Zeit deutlich wurde, dass auch sie in den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter verwickelt ist, von dem sie sich einst Geld geliehen hat.
In einer E-Mail, die sie 2011 an Epstein schrieb – und die Anfang dieses Jahres öffentlich wurde -, entschuldigte sich Sarah überschwänglich dafür, sich nach seiner Verurteilung 2008 wegen der Vermittlung Minderjähriger zum Sex von ihm distanziert zu haben.
Ein Nahestehender behauptete, die E-Mail sei „in Panik“ und ohne rechtlichen Rat verfasst worden: „Sie hatte Angst, dass Epstein sie wegen Verleumdung verklagen könnte. Sie hatte keine Verbrechen begangen – sie war einfach ungeschickt. Wenn in Piccadilly eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen würde, würde Sarah draufsteigen und sie auslösen.“
