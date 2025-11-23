Tödliche Einsamkeit im neuen Stuttgarter „Tatort“

Die beste Freundin hat wieder mal keine Zeit. Der Sohn hebt beim Handy kaum noch ab. Die Nachbarn feiern eine Party und es kommt keine Einladung. Wer kennt das nicht? Einsamkeit und mangelnde soziale Kontakte betreffen immer mehr Menschen vor allem in Zeiten von Social Media, wo viele lieber bequem digitale Glückwünsche schicken, als die frischgebackene Mama daheim zu besuchen. Und es ist nicht mehr nur ein Thema, das im Alter aktuell wird – das will der heutige „Tatort“ (20.15 Uhr, dieses Mal nur bei ARD) zeigen. Denn in „Überlebe wenigstens bis morgen“ wird eine junge Frau erst ein halbes Jahr nach ihrem Tod aufgefunden – niemand hatte sie bis dahin vermisst. Das Ermittler-Duo Thorsten Lannert und Sebastian Bootz wird im Laufe der Befragungen von Familie und so genannten Freunden immer niedergeschlagener, und auch als Zuschauer kann man sich dem Sog dieser traurigen Geschichte nicht entziehen.