„Tatort“ aus Berlin: Unfall entpuppt sich als Mord

Ein junger Lieferdienst-Fahrradfahrer wird in einer Seitenstraße überfahren. Der Verkehrsunfall entpuppt sich schnell als Mord. Susanne Bonard und Robert Karow suchen im Umfeld des Opfers nach Hinweisen: Der Tote Tomás Rey kam aus Venezuela und wohnte mit seinem Bruder Luis und einem Freund in einer WG. Alle drei hatten keine gültigen Aufenthaltspapiere, lebten und arbeiteten unter falschem Namen in Berlin: „Wir sehen sie natürlich im Stadtbild, all diese Fahrradkuriere. Aber man sieht kaum hin, sie bewegen sich wie Schatten, schnell, verletzlich, manchmal kaum wahrnehmbar“, hat sich Regisseur Torsten C. Fischer für den neuen Berliner „Tatort: Erika Mustermann“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2) mit dem Thema auseinandergesetzt. Doch was zu Beginn wie ein Migrationsdrama klingt, wandelt sich im Laufe des Films rasch zu einem Thriller um eine kriminelle Organisation mit Zugang zur deutschen Bundesdruckerei, also jener Organisation, die für das Drucken von Geldscheinen und Dokumenten zuständig ist.