Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“ aus Berlin: Unfall entpuppt sich als Mord

Unterhaltung
02.11.2025 14:00
Die Freundin des Toten gehört zu den Verdächtigen.
Die Freundin des Toten gehört zu den Verdächtigen.(Bild: rbb/Schiwago / Hardy Spitz)

Der neue Berliner „Tatort“ (Sonntag, 20.25 Uhr, ORF 2) beschäftigt sich mit der Fahrradkurier-Szene. Corinna Harfouch ist zum vorletzten Mal als Ermittlerin dabei. Lesen Sie hier, ob es sich lohnt, einzuschalten.

0 Kommentare

Ein junger Lieferdienst-Fahrradfahrer wird in einer Seitenstraße überfahren. Der Verkehrsunfall entpuppt sich schnell als Mord. Susanne Bonard und Robert Karow suchen im Umfeld des Opfers nach Hinweisen: Der Tote Tomás Rey kam aus Venezuela und wohnte mit seinem Bruder Luis und einem Freund in einer WG. Alle drei hatten keine gültigen Aufenthaltspapiere, lebten und arbeiteten unter falschem Namen in Berlin: „Wir sehen sie natürlich im Stadtbild, all diese Fahrradkuriere. Aber man sieht kaum hin, sie bewegen sich wie Schatten, schnell, verletzlich, manchmal kaum wahrnehmbar“, hat sich Regisseur Torsten C. Fischer für den neuen Berliner „Tatort: Erika Mustermann“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2) mit dem Thema auseinandergesetzt. Doch was zu Beginn wie ein Migrationsdrama klingt, wandelt sich im Laufe des Films rasch zu einem Thriller um eine kriminelle Organisation mit Zugang zur deutschen Bundesdruckerei, also jener Organisation, die für das Drucken von Geldscheinen und Dokumenten zuständig ist.

Corinna Harfouch spielt im Berlinter „Tatort“ Susanne Bonard und Mark Waschke den Ermittler ...
Corinna Harfouch spielt im Berlinter „Tatort“ Susanne Bonard und Mark Waschke den Ermittler Robert Karow. Harfouch hat nur einige wenige Fälle gemacht und hört bald wieder auf.(Bild: rbb/Schiwago / Hardy Spitz)

Schritt für Schritt deckt das Ermittler-Duo ein Netz aus Lügen auf und kommt der Wahrheit näher. Das ist spannend und komplex, es sind auch einige überraschende Wendungen dabei. Was einen jedoch überhaupt nicht bei der Stange hält, ist die Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Jede Konversation bleibt kühl, neutral und unnahbar, die einzige Geste von Nähe kommt von Bonard, als sie den schlafenden Karow nach einer langen Nacht im Büro zudeckt. Sonst fehlt das Menschliche, man wünscht sich schon, sie mögen sich wenigstens streiten, um irgendwelche Emotionen zu sehen.

Lesen Sie auch:
Maria Furtwängler spielt seit dem Jahr 2002 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Aufgrund ...
„Krone“-Protokoll
„Tatort“ aus Hannover: Ein Solo für die Detektivin
26.10.2025
Klaus Doldinger
Der Schöpfer der „Tatort“-Titelmelodie ist tot
18.10.2025
Ende einer Ära:
Krassnitzer & Neuhauser drehen letzten „Tatort“!
20.10.2025

Dieses Problem löst sich aber ohnehin bald selbst, denn Corinna Harfouch wird nur noch in einem letzten Fall zu sehen sein, der mit dem Titel „Gefahrengebiet“ für Frühjahr am Ausstrahlungsplan steht. Es folgt ein Solo-Fall von Mark Waschke, wer ihm künftig zur Seite steht, soll bald bekannt gegeben werden.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
164.643 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
126.442 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
116.517 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf