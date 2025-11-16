Schwarzwald-„Tatort“: Familiäre Traumabewältigung

Im neuen Schwarzwald-„Tatort“ „Der Reini“ (20.15 Uhr, ORF 2) eskaliert ein unfreiwillig familiäres Wiedersehen in der Diaspora zu einem nervenzerfetzenden Psychothriller. Man verlässt damit gängige Ermittlungsstränge und rückt in ein neues Subgenre vor.
Fans des Schwarzwald-„Tatorts“ wissen: wenn Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ermittelt, dann wirds gerne mal grobschlächtig und direkt. Insofern birgt die neue Episode aber doch einiges an Überraschungen und bislang unentdeckten Facetten an der Hauptfigur im Breisgau.
Der titelgebende „Reini“ ist nämlich Friedas Bruder (Felician Hohnloser) und besucht ihn auf dem familiären Hof, wo der Polizist gerade eine wohlverdiente Auszeit genießt. Reini hat mit der stillen Mika (Mareike Beykirch) und dem undurchsichtig-aggressiven Luke (Karsten Antonio Mielke) Begleitung der unentspannten Sorte – alle drei sind offenbar der Psychiatrie entflohen und führen Seltsames im Schilde.
Während Reini davon träumt, mit Mika nach Marokko auszuwandern, vertieft sie sich in die Pearl-Jam-Kassetten aus dessen Jugend, während der mit einer Pistole bewaffnete Luke langsam sein wahres Gesicht zeigt und am abgelegenen Hof für „Home Invasion“-Horror sorgt. Die Ereignisse überschlagen sich und plötzlich ist auch Bergs Kollegin Franziska Tobler (Eva Löbau) in Bedrängnis. Langsam stellen sich die wichtigen Fragen: Wie kommen alle Beteiligten aus dem Schlamassel raus, was hat ein toter Apotheker mit all dem zu tun und was verbirgt sich am Familienhof der Bergs unter einer dicken Betonschicht?
„Der Reini“ verlässt die klassischen Krimipfade und überzeugt zu weiten Stellen als dramatische Familientragödie in einer psychologisch angespannten Extremsituation. Neben der bedrückenden Geiselnehmersituation werden relevante Themen wie Familienverhältnisse, unausgesprochene Probleme und hierarchische Strukturen zentriert. Neben durchwegs überzeugenden Episodenrollen ist Friedemann Berg in seiner verzweifelten Verletzlichkeit aus einer ganz neuen Position zu sehen. „Der Reini“ kann nicht alle Klischees umschiffen, der Spannungsaufbau und das Ende überzeugen aber vollends.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.