Schwarzwald-„Tatort“: Familiäre Traumabewältigung

Während Reini davon träumt, mit Mika nach Marokko auszuwandern, vertieft sie sich in die Pearl-Jam-Kassetten aus dessen Jugend, während der mit einer Pistole bewaffnete Luke langsam sein wahres Gesicht zeigt und am abgelegenen Hof für „Home Invasion“-Horror sorgt. Die Ereignisse überschlagen sich und plötzlich ist auch Bergs Kollegin Franziska Tobler (Eva Löbau) in Bedrängnis. Langsam stellen sich die wichtigen Fragen: Wie kommen alle Beteiligten aus dem Schlamassel raus, was hat ein toter Apotheker mit all dem zu tun und was verbirgt sich am Familienhof der Bergs unter einer dicken Betonschicht?