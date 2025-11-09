„Tatort“ Ludwigshafen: Es wird munter dilettiert

„Mike & Nisha“ entwickelt sich im Laufe des Films zu einer Art Satire, die aber so holprig dargestellt wird, dass sie sich nicht entfalten kann. Wichtige Themen wie Alltagsrassismus werden nur angeschnitten und nicht lange kritisch beäugt, wohingegen man dem insgesamt vierköpfigen Ermittlerteam dabei zusehen muss, wie es generationsübergreifend durch die Spielfilmlänge dilettiert. Gerade angesichts der ständig steigenden Qualität aller „Tatort“-Teams wird einem hier erst richtig gewahr, wie schwer man sich durch den Fall quälen muss.