„Prinzessin Tim“: Diversität im Bilderbuch

Das Gefühl, anders zu sein, ist Haslinger nicht fremd. „Wenn man in der Schule nicht in die Norm passt, zum Beispiel schlecht im Sport ist, gehört man nicht zu den ,Coolen‘. Ich selbst mache zum Beispiel viel mit Mädchen, weil wir nur vier Buben in der Klasse sind und ich mich mit den anderen nicht so gut verstehe. Dafür werde ich manchmal schief angeschaut. Ich finde, das sollte heutzutage nicht mehr so sein. Richtig wäre doch, Unterschiede nicht als Hindernisse, sondern als Bereicherung zu sehen.“