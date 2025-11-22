Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Moderne Märchen aus OÖ

„Prinzessin Tim“: Diversität im Bilderbuch

Oberösterreich
22.11.2025 17:00
„Märchenhaft Anders“: Niklas Haslinger und Anke Dopona wollen die bunte Realität unserer ...
„Märchenhaft Anders“: Niklas Haslinger und Anke Dopona wollen die bunte Realität unserer Gesellschaft kindgerecht einfangen.(Bild: Markus Wenzel)

„Wer entscheidet denn, was normal und was gut ist?“ Mit modernen Märchen möchten eine Elementarpädagogin und ein Schüler die Welt gemeinsam ein Stück bunter und friedlicher machen. Denn: „Sind wir nicht alle ein bisschen anders?“

0 Kommentare

Es war einmal eine Elementarpädagogin, die fand, dass Märchen ein Update brauchen. Statt von Prinzessinnen mit langen Zöpfen und Helden mit Schwertern träumte Anke Dopona von Geschichten, in denen jeder sein darf, wie er ist – und gerade dafür geliebt wird. „Im Kindergarten begegnen mir ja die unterschiedlichsten Persönlichkeiten“, sagt die vierfache Mama aus Sattledt, die dort eine betriebliche Kinderbetreuung leitet. „Wer bestimmt denn, was gut und normal ist? Jeder ist richtig und hat einen Platz in dieser Welt – egal, wie er aussieht, woher er kommt oder welche Fähigkeiten und Besonderheiten er mitbringt.“

Rollenbilder sitzen tief
Wie früh Kinder in ihrer freien Entwicklung begrenzt werden, weiß die Pädagogin aus ihrer täglichen Arbeit. „Wir haben im Kindergarten ein rosa Fahrrad. Da mussten sich Buben schon des Öfteren anhören: ,Warum fährst du damit? Das ist doch für Mädchen.‘ Solche Rollenbilder sitzen tief.“ Es gehe nicht darum, Kinder in eine bestimmte Richtung zu drängen, sondern ihnen die Freiheit zu geben, sich ohne Rollenklischees und Erwartungen zu entfalten. Die Idee für die Bilderbuchreihe „Märchenhaft Anders“ war geboren – für die der deutsche Familienliedermacher Daniel Dorfkind sogar schon einen eigenen Song geschrieben hat.

Als „Matilda“ ihre erste Brille bekommt, eröffnet sich ihr eine ganz neue Welt am ...
Als „Matilda“ ihre erste Brille bekommt, eröffnet sich ihr eine ganz neue Welt am Christkindlmarkt. Doponas neuestes Buch passt gut in die Adventzeit.(Bild: Markus Wenzel)
Als „Matilda“ ihre erste Brille bekommt, eröffnet sich ihr eine ganz neue Welt am ...
Als „Matilda“ ihre erste Brille bekommt, eröffnet sich ihr eine ganz neue Welt am Christkindlmarkt. Doponas neuestes Buch passt gut in die Adventzeit.(Bild: Markus Wenzel)

„Unterschiede sollten kein Hindernis, sondern Bereicherung sein“
„Ich hab’ gewusst, dass der Sohn meiner Freundin gern zeichnet.“ Also hat sich die 50-Jährige mit dem 18-jährigen Niklas Haslinger zusammengetan. Ihr erstes Buch „Prinzessin Tim“ wurde veröffentlicht – erntete aber nicht nur positive Reaktionen. „Es ist ein Thema, das aufregt und nicht bei allen auf Verständnis stößt. Und dabei geht es im Buch eigentlich nur darum, dass der kleine Tim einmal etwas Neues ausprobieren möchte.“

Für Dopona nur ein weiterer Grund, sich für Vielfalt und Toleranz stark zu machen: „Ich denke, dass sich seit meiner Kindheit schon viel getan hat und die Menschen heute mehr über den Tellerrand schauen. Das gefällt mir sehr. Aber es ist noch viel Luft nach oben.“

Zitat Icon

Du bist ja eh schon erwachsen, Papa.

 Julius (8) aus Engerwitzdorf auf Papas Wunschgedanken hin, dass ihn sein Sohn auch später als Erwachsener noch so umarmt

Das Gefühl, anders zu sein, ist Haslinger nicht fremd. „Wenn man in der Schule nicht in die Norm passt, zum Beispiel schlecht im Sport ist, gehört man nicht zu den ,Coolen‘. Ich selbst mache zum Beispiel viel mit Mädchen, weil wir nur vier Buben in der Klasse sind und ich mich mit den anderen nicht so gut verstehe. Dafür werde ich manchmal schief angeschaut. Ich finde, das sollte heutzutage nicht mehr so sein. Richtig wäre doch, Unterschiede nicht als Hindernisse, sondern als Bereicherung zu sehen.“

„Wenn es kein Märchen bleiben soll, dann leben wir es heute“
Mit „Matilda mit der Brille“, einer weihnachtlichen Geschichte über das Sehen und Gesehenwerden, ist nun Band zwei erschienen. Der dritte ist bereits in Arbeit – und es spuken noch viele weitere Ideen im Kopf der Autorin herum. Das Duo richtet seine Bücher ganz bewusst an Kinder ab vier Jahren. „Wir wollen in modernen Märchen Werte vermitteln, die wichtig für ein friedliches Miteinander sind, und Mut machen. Je früher Kinder sensibilisiert werden, desto besser“, findet Dopona.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Ihr Tipp an Familien für mehr Vielfalt im Alltag? „Offen sein, Interesse am Kind zeigen. Das, was es beschäftigt, nicht einfach abtun, sondern Fragen dazu stellen, wie: ,Was gefällt dir daran? Möchtest du es ausprobieren?‘“ Denn, wie die Autorin am Ende ihrer Bücher schreibt: „Wenn es kein Märchen bleiben soll, dann leben wir es heute.“

Porträt von Lisa Prearo
Lisa Prearo
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
174.957 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
112.824 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
112.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Oberösterreich
Anfrage im Landtag
Warum dürfen in OÖ so viele Biber getötet werden?
Bundesliga im Ticker
LIVE: Austria führt zur Halbzeit gegen BW Linz
Bundesliga im Ticker
LIVE: Hartberg führt gegen Ried dank Elfertor
Moderne Märchen aus OÖ
„Prinzessin Tim“: Diversität im Bilderbuch
Mit Heli ins Spital
Seniorin von ausparkendem Auto schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf