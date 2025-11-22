Reifenhändlern bringt erster Schnee Extra-Stress

„Ich wohne im Flachland, wo es eh nie schneit. Wozu brauche ich Winterreifen?“ In den tieferen Lagen des Landes hört man Aussagen wie diese immer wieder. Doch spätestens, wenn auch im Zentralraum die ersten Schneeflocken herniederrieseln, kommen viele dann doch ins Grübeln. „Mit dem ersten Schnee müssen bei vielen die Winterreifen her, am besten sofort. Die zweite Welle an Winterreifen-Kunden gibt es jedes Jahr“, heißt es vom Reifenhändler Wanggo aus Linz-Urfahr.