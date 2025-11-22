Wirbel um neue Dienstposten trotz Spar-Ansage

“Zahlen lassen sich nicht eins zu eins vergleichen“

Sie ergänzt: „Der Dienstpostenplan 2024/25 basierte auf einer Prognose von 3469 Stellen. Seither wurden aber – im rechtlich zulässigen Rahmen von drei Prozent – mehr Mitarbeiter aufgenommen, als damals geplant war. Deshalb lassen sich die Gesamtzahlen der beiden Pläne nicht eins zu eins vergleichen. Ich habe die Personalkostenbremse gezogen und spare dort gezielt und verantwortungsvoll ein, wo es möglich ist – etwa durch optimierte Abläufe. Dort, wo Personal dringend gebraucht wird, wie in der Kinderbildung, wird es weiterhin zu Aufnahmen kommen.“