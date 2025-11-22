Seniorin von ausparkendem Auto schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Reichraming. Eine Autolenkerin (50) dürfte eine Pensionistin (78) beim Ausparken übersehen, mit ihrem Auto erfasst und zu Boden gestoßen haben. Die betagte Dame wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr geflogen werden.
Ein schlimmer Unfall passierte am Samstag gegen 9:30 Uhr in Reichraming. Eine 50-jährige Ortsansässige parkte bei einem Geschäft ihren PKW rückwärts aus. Zeitgleich ging eine 78-jährige Fußgängerin aus Großraming hinter dem Fahrzeug vorbei.
Zu Boden gestoßen
Diese dürfte die Lenkerin übersehen haben, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 78-Jährige wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.