Seniorin von ausparkendem Auto schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Reichraming. Eine Autolenkerin (50) dürfte eine Pensionistin (78) beim Ausparken übersehen, mit ihrem Auto erfasst und zu Boden gestoßen haben. Die betagte Dame wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr geflogen werden.