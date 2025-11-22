Vorteilswelt
Mit Heli ins Spital

Seniorin von ausparkendem Auto schwer verletzt

Oberösterreich
22.11.2025 15:04
Die 78-Jährige kam mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr (Symbolbild)
Die 78-Jährige kam mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag in Reichraming. Eine Autolenkerin (50) dürfte eine Pensionistin (78) beim Ausparken übersehen, mit ihrem Auto erfasst und zu Boden gestoßen haben. Die betagte Dame wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Spital nach Steyr geflogen werden. 

Ein schlimmer Unfall passierte am Samstag gegen 9:30 Uhr in Reichraming. Eine 50-jährige Ortsansässige parkte bei einem Geschäft ihren PKW rückwärts aus. Zeitgleich ging eine 78-jährige Fußgängerin aus Großraming hinter dem Fahrzeug vorbei.

Zu Boden gestoßen
Diese dürfte die Lenkerin übersehen haben, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 78-Jährige wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr geflogen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

