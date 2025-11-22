Frau mit Elektro-Porsche von Straße geschleudert

Der einstmals schöne Sportwagen gleicht nur noch einem Häufchen Elend. Die Lenkerin (49) war mit ihrem weißen Elektro-Porsche von der Leonfeldner Bundesstraße (B 126) gerutscht und über einen Abhang gekracht. Die Frau überstand das Unglück leider auch nicht unverletzt, musste ins Spital gebracht werden, der Blechschaden am Auto ist groß.
Der schwere Unfall war im Gemeindegebiet von Hellmonsödt passiert. Die aus Edt bei Lambach stammende Lenkerin war bei winterlichen Bedingungen auf der B 126 plötzlich mit ihrem Elektro-Sportwagen ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.
Der Porsche Taycan flog daraufhin rückwärts eine Böschung hinab und überschlug sich dabei, kam dann aber auf der angrenzenden Wiese aber wieder auf seinen Rädern zum Stillstand. Das mehr als 100.000 Euro teure Luxusgefährt wurde dabei schwer beschädigt.
Verletzt ins Unfallkrankenhaus
Die 49-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall leider so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Unfallkrankenhaus Linz transportiert werden musste.
Die Feuerwehr Sonnberg übernahm dann die Absicherung der Unfallstelle und führte gemeinsam mit dem Kran der FF Bad Leonfelden die Wrackbergung durch. Die B 126 war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.
