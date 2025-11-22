Frau mit Elektro-Porsche von Straße geschleudert

Der einstmals schöne Sportwagen gleicht nur noch einem Häufchen Elend. Die Lenkerin (49) war mit ihrem weißen Elektro-Porsche von der Leonfeldner Bundesstraße (B 126) gerutscht und über einen Abhang gekracht. Die Frau überstand das Unglück leider auch nicht unverletzt, musste ins Spital gebracht werden, der Blechschaden am Auto ist groß.