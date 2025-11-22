„Mit der KI, kann man in die Zukunft schauen“

Gesundheitszustand von Pflanzen aus dem Orbit messbar

„Wir versuchen unsere Weltrauminformation in die Nutzung zu bringen, dafür braucht man Satelliten, um die Daten zu sammeln. OÖ setzt starke Impulse, wenn es darum geht, neue Technologien zum Einsatz zu bringen. Weiters meint der Experte der Erdbeobachtungskommission: „Wenn man KI und Digitalisierung richtig vorantreibt, kann man in die Zukunft schauen. Wir können Landwirtschaftsmodelle und Klimamodelle auf regionaler Ebene vorhersagen. Ein konkretes Beispiel ist der Schädlingsbefall. Wir können voraussagen, wie stark die Risiken steigen. Der Gesundheitszustand von Pflanzen lässt sich aus dem Orbit gut messen.“ Das ist für Gerätehersteller, die diese Informationen in die Maschinen integrieren, ein enormer Wert.