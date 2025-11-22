Warum dürfen in OÖ so viele Biber getötet werden?

Wie entwickelt sich Population?

„Durch die Biber-Verordnung wird die jährliche Tötung von 158 Tieren ermöglicht. Bislang fehlen jedoch transparente und nachvollziehbare Daten“, meint der grüne Landtagsabgeordnete Rudi Hemetsberger. Es gebe weder konkrete Zahlen zur tatsächlichen Größe und Entwicklung der Population in Oberösterreich noch zu den entstandenen Schäden. „Wir möchten endlich wissen, auf welche Daten sich das Land bei seiner Entscheidung zur Erlassung der Biber-Verordnung stützt“, betont Hemetsberger.