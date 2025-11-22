Verena Altenberger: „Ich mag die große Amplitude“

Sind die Liebe zur Improvisation und zu Herausforderungen der Grund, warum Sie überhaupt den Beruf der Schauspielerin ergriffen haben?

Es mag absurd klingen, aber dass ich mir diesen Beruf so gewünscht habe, hat relativ wenig mit dem Beruf an sich zu tun. Von dort, wo ich herkomme, habe ich mich sehr nach einem Freiheitsgefühl gesehnt, das ich in meinem Beruf finde. Ich habe auch das Gefühl, man verzeiht Künstlern in der Gesellschaft mehr. Man darf sich mehr so anziehen, wie man will, freier sprechen und reist mehr durch die Welt. In einem gewöhnlichen Büro zu sitzen konnte ich mir nie vorstellen, dafür bin ich nicht der Typ. Aber in der Kunst geht es oft steil bergauf und genauso steil wieder runter. Das fand ich immer reizvoll. Ich mag die große Amplitude.