Howard Carpendale (79) wurde als Kind missbraucht

Der Sänger Howard Carpendale berichtet in seiner Autobiografie von Missbrauchserfahrungen als Zehnjähriger in seiner damaligen Heimat Südafrika. Sein Peiniger „hätte mich umbringen können“, so der 79-Jährige. Seine Eltern hätten geschwiegen.
Passiert sei es nach einem Kinobesuch durch einen Bekannten seiner Eltern, zitiert die "Bild" aus dem Buch "Unerwartet", das am Mittwoch erscheint.
Auf dem Heimweg habe sich der Seemann mit ihm auf eine Parkbank gesetzt und erst sein Knie, dann sein Bein angefasst, "immer höher", schrieb der 79-Jährige.
Zehnjähriger unter Schock
Er habe nicht gewusst, was er tun sollte, wird Carpendale zitiert. Noch zweimal sei das so passiert, bis der Mann nicht mehr aufgetaucht sei.
Seinen Eltern erzählte Carpendale zwar davon, sie hätten aber geschwiegen. Dass sie ihn überhaupt mit dem Mann mitgehen ließen, kann der in München lebende Sänger demnach bis heute nicht nachvollziehen. "Dieser Mann hätte sonst was mit mir anstellen können. Er hätte mich umbringen können", so Carpendale.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.