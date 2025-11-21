Verkauf von Familiensilber: Opposition rebelliert

„Familiensilber verkaufen, um Budgetlöcher zu stopfen“

Der mittelfristige Finanzplan bestätige auf alarmierende Weise, „wovor wir seit Wochen warnen: Der Ausverkauf von öffentlichem Vermögen hat begonnen. Der Bürgermeister und seine Helfer von Grün und Rot verkaufen das städtische Sozialkapital, um ihre Budgetlöcher zu stopfen“, schlägt auch Das Neue Innsbruck Alarm.