Experte warnt vor Putins Thanksgiving-Falle

Europa sieht sich als „Anwalt der Ukraine“

US-Vertreter hätten am Freitag die Botschafter der Europäischen Union über einen Entwurf für einen Friedensplan unterrichtet, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU knüpft ihre Unterstützung für den Friedensplan allerdings an Bedingungen: Ein solcher Plan müsse einen dauerhaften und gerechten Frieden bringen und sowohl die Ukraine als auch die EU einbeziehen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Brüssel erklärte. Jeder Plan könne nur funktionieren, wenn die Ukraine und die Europäer an Bord seien.