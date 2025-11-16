„Wir packen die ganze Zauberkiste aus!“

„Krone“: Sie bringen „Gullivers Reisen“ auf die große Bühne des Burgtheaters. Was erwartet das Publikum?



Lukas Schrenk: Gullivers Reisen ist der perfekte Stoff dafür. Das Original aus dem 18. Jahrhundert war ja gar nicht als Kinderbuch gedacht, sondern als Satire. Jonathan Swift wollte England kritisieren, ohne Ärger mit der Zensur zu kriegen. Dafür hat er diese Fantasiewelten erfunden und versteckt in ihnen seine Kritik an Gesellschaft und Politik. Dabei sind diese ganz fantastischen Welten entstanden: Lilliput, Riesen, sprechende Pferde, die schwebende Insel Laputa . . . Später kamen dann viele Kinderbuchvarianten, die aber die Satire eher vernachlässigt haben. Wir wollten beides machen: Ans Original anknüpfen. Wir glauben, dass sehr junge Menschen durchaus Satire verstehen. Gleichzeitig wollen wir nichts auslassen an Märchen, an Effekten, an Feuer, … wir wollen die ganze Zauberkiste, die das Theater zu bieten hat, auspacken.