„Steirerkrimi“: Endet Buchreihe mit dem 15. Teil?

Aber Rossbacher kann ihre zahlreichen Fans beruhigen: „Ich werde nicht aufhören mit der Serie. Die Steirerkrimis sind meine Bestimmung, sie sind, was meine Leserinnen und Leser wollen. Aber ich werde mir einen neuen Twist einfallen lassen, wie ich weitermache.“ Eines aber ist schon klar: „Ich werde der Steiermark niemals untreu werden“, verspricht Rossbacher.

„Steirerzwist“ (288 Seiten, 19 Euro) ist im Verlag Gmeiner erschienen.

In den kommenden Tagen hat Claudia Rossbacher zahlreiche Lesungen.

