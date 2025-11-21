Regisseur Menardi: „Dieses Stück ist ein Monster!“

Mächtige Menschen üben immer auch eine Faszination aus. Zieht auch dieser Richard in den Bann?

Richard schafft es immer, Zuschauer zu verführen. Oder zumindest, dass man ihm wahnsinnig gerne zuschaut. Shakespeare macht uns dabei zu Komplizen: Wir wissen lange bevor ein Mord passiert, dass er passieren wird. Wir freuen uns also auf eine schreckliche Weise darauf, das zu sehen, was uns angekündigt wurde. Im besten Fall löst das in uns ein Nachdenken aus, weil wir vielleicht nicht nur vor Richard erschrecken, sondern vielleicht auch ein bisschen vor uns selbst.