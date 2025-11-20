„Bulle von Tölz“-Star heizt Sterbehilfedebatte an

Leidensweg der Mutter als Auslöser für Entscheidung

„Meinen allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge“, erklärte die 67-Jährige gegenüber der „Abendzeitung München“. Sie weiß aus eigener schmerzhafter Erfahrung, was es bedeutet, wenn dieser Weg verwehrt bleibt. Ihre Mutter, Schauspielerin Ellen Schwiers (2019 im Alter von 88 Jahren gestorben), litt in ihren letzten Lebensjahren unter unerträglichen Schmerzen. „Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider. So blieb ihr nur Sterbefasten“, sagte Jacob weiter. Sterbehilfe hätte sich ihre Mutter zwar gewünscht, doch dafür hätte sie in die Schweiz fahren müssen.