Worte, die wohl nur in Gottes Ohr landen

„Der drohende Untergang der Menschheit“ wäre für den ORF nur eine Routineangelegenheit. Wo blieben Dokumentationen über die Vorhersagen „wissenschaftlicher Propheten des Jüngsten Tages, in denen die Ozeane steigen und alle Küstenstädte verschlingen, weil die Erde durch einen Kohlendioxidfilter in der Atmosphäre erwärmt wurde und das Eis der Polarregionen schmilzt“?
Es war ein glühender Appell, „als Reporter, Wachhund, als Instrument zur Veränderung“ mehr über eine Welt zu berichten, in der sich die „Schöpfungsgeschichte umgedreht“ hatte. Ernst Trost, mein Vater, schrieb dies 1970 (!) in der „Krone“. Bevor Apollo 17 das ikonische Bild der „blauen Murmel“ mitbrachte – und die Menschen verstehen ließ, wie zerbrechlich und wunderschön unsere Erde ist. Lange bevor der Wissenschaftler James Hansen 1988 vor dem US-Senat meinte: „Globale Erwärmung ist keine Vorhersage mehr. Sie passiert bereits jetzt.“ Und lange vor der ersten Klimakonferenz COP1 1995.
55 Jahre sind vergangen, Jahre, in denen man wusste, dass die Propheten mit fast allem recht behalten sollten. Einiges hat sich getan, und doch viel zu wenig.
„Wir sind Hüter der Schöpfung, nicht Rivalen bei ihrer Ausplünderung“, mahnte der Papst nun bei der COP30. Worte, die vielleicht in Gottes Ohr landen, in dem der Verantwortlichen aber wohl bald wieder verklingen werden.
Zumindest der ORF ist seiner Verpflichtung nachgekommen, die Menschheit eher nicht . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.