Worte, die wohl nur in Gottes Ohr landen

Es war ein glühender Appell, „als Reporter, Wachhund, als Instrument zur Veränderung“ mehr über eine Welt zu berichten, in der sich die „Schöpfungsgeschichte umgedreht“ hatte. Ernst Trost, mein Vater, schrieb dies 1970 (!) in der „Krone“. Bevor Apollo 17 das ikonische Bild der „blauen Murmel“ mitbrachte – und die Menschen verstehen ließ, wie zerbrechlich und wunderschön unsere Erde ist. Lange bevor der Wissenschaftler James Hansen 1988 vor dem US-Senat meinte: „Globale Erwärmung ist keine Vorhersage mehr. Sie passiert bereits jetzt.“ Und lange vor der ersten Klimakonferenz COP1 1995.