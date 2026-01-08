WIFO-Chef knallhart: „Rezession vorbei, aber …“

Zur wirtschaftlichen Lage in Österreich erklärt der Top-Ökonom, dass die Stimmung in den Medien derzeit etwas pessimistischer sei als die Realität. Zwar bleibe die Situation angespannt, aber die „Rezession ist vorbei.“ Obwohl ein „richtiger Aufschwung überhaupt nicht in Sicht ist.“ Auch wenn Felbermayr sich irgendwann das Amt des Finanzministers vorstellen könnte, „wenn rundherum alles passt“, sei es gut, dass Markus Marterbauer Finanzminister ist und „uns sozusagen aufräumt, was aufzuräumen ist.“