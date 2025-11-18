Darum brachte Zita den Habsburg-Schatz nach Kanada

Nur zwei Personen in der Familie sollten nach Zitas Wunsch wissen, wo der Schatz ist. Was sagt uns das über sie?

Die jetzige Familiendarstellung spricht von einem bewusst sehr kleinen Vertrauenskreis. Was Zita angeht, zeichnen sich drei Konstanten ab: Pragmatismus, ein striktes Need-to-know-Prinzip und der Wille, Otto – angesichts seiner exponierten Rolle seit den 1930er-Jahren und seiner späteren politischen Funktionen – von operativer Verantwortung fernzuhalten. Der Ausgangspunkt der sogenannten „Habsburg-Krise“ – ein SPÖ/ÖVP-Zankapfel von 1961 bis 1966 – war ohnehin eine Vermögensfrage; nach dem Verzicht brauchte Österreich fünf Jahre, um ihm einen österreichischen Pass auszustellen. Eine Verstrickung in die operative Handhabung dieser Juwelen – damals wie heute ein heikles Thema – hätte Otto geschadet. Vor diesem Hintergrund erscheint plausibel, dass zwei jüngere Söhne Zitas operative Ansprechpartner waren, während Otto politisch agierte, bei der Paneuropa, im Europäischen Parlament. Dass Otto keinerlei Kenntnis über die Juwelen gehabt haben soll, überrascht allerdings.