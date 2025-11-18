Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Helden gefeiert

Haaland und Co. in Oslo von 45.000 Fans empfangen

Fußball International
18.11.2025 08:14
Mega-Empfang für Erling Haaland und Co.
Mega-Empfang für Erling Haaland und Co.(Bild: AP/Heiko Junge/NTB via AP)

Während Österreich noch darum zittert, haben Norwegens Fußball-Männer ihre ebenfalls 28 Jahre andauernde WM-Durststrecke bereits beendet. Erling Haaland und Co. sind nach der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 1998 mit einer großen Feier in der Heimat empfangen worden. 

0 Kommentare

Tausende Fans jubelten dem Team am Montagabend zu, als es auf den Balkon des Osloer Rathauses trat. Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45.000 Fans auf dem Rathausplatz.

(Bild: EPA/TERJE PEDERSEN)

Laut NRK-Angaben wollten die Spieler die Feier anschließend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen. Auf dem Rathaus-Balkon hatte ihnen unter anderen Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe zu ihrer Leistung gratuliert. Das Team von Trainer Stale Solbakken hatte am Sonntagabend in Mailand mit 4:1 gegen Italien gewonnen und damit den letzten kleinen Zweifel am WM-Ticket eliminiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OsloÖsterreichNorwegen
WM-Qualifikation
Männer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
198.318 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
196.225 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
195.339 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Fußball International
„Das nächste Mal ...“
Alles durchwühlt! Böse Überraschung für Lehmann
Showdown in WM-Quali
Dzeko glänzte in Wien – Sabitzer erreicht Top 5
WM-Helden gefeiert
Haaland und Co. in Oslo von 45.000 Fans empfangen
Polster & Herzog dabei
„Die größte Drucksituation der letzten 35 Jahre“
Krone Plus Logo
U17-Fußball-WM
„Glaube ist groß! Wir genießen die Aufmerksamkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf