Haaland und Co. in Oslo von 45.000 Fans empfangen

Laut NRK-Angaben wollten die Spieler die Feier anschließend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen. Auf dem Rathaus-Balkon hatte ihnen unter anderen Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe zu ihrer Leistung gratuliert. Das Team von Trainer Stale Solbakken hatte am Sonntagabend in Mailand mit 4:1 gegen Italien gewonnen und damit den letzten kleinen Zweifel am WM-Ticket eliminiert.