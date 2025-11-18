Das sagt Paris Hilton zur „Epstein-Connection“

„Ich bin einfach ein guter Clickbait-Name.“ Vor fünf Jahren wurde ihr Name in die Jeffrey Epstein-Saga hineingezogen. Jetzt äußerte sich Paris Hilton zum ersten Mal zu der Behauptung, Ghislaine Maxwell habe versucht, sie vor 25 Jahren für den verurteilten Sexualstraftäter zu rekrutieren. In der „The Times“ stellte die 44-Jährige jetzt klar, dass sie sich an nichts dergleichen erinnern kann.
Der Komponist Christopher Mason hatte in der 2020 erschienenen Dokuserie „Surviving Jeffrey Epstein“ behauptet, ein Freund von ihm habe damals mit Maxwell die Stadt „nach jüngeren Mädchen durchkämmt“, die Epstein für Dates vorgestellt werden sollten.
Auf einer Party habe die Epstein-Freundin dann ein blondes schönes Teenie-Girl entdeckt und den Freund begeistert gefragt: „Oh mein Gott, wer ist das? Kennst du sie?“
Hilton erinnert sich nicht an Treffen
Mason enthüllte dazu: „Mein Freund sagte: ,Sie heißt Paris Hilton‘ und Maxwell sagte: ,Gott, sie wäre perfekt für Jeffrey. Könntest du uns vorstellen?‘“
Wo die Party genau war, wusste Mason nicht. Die damals 19-jährige Hilton wurde am 18. September 2000 bei der Anand-Jon-Modenschau in New York City gemeinsam mit Maxwell und dem heutigen Präsidenten Donald Trump fotografiert. Darauf angesprochen, schien ihre Begegnung mit Maxwell bei Hilton einer Erinnerungslücke zum Opfer gefallen zu sein. Der „The Times“ beteuerte Paris: „Ich erinnere mich nicht einmal daran, sie jemals getroffen zu haben.“
Epstein wird zum Politikum
Sechs Jahre nachdem er erhängt in seiner Zelle aufgefunden wurde, wird Epstein – und insbesondere die angebliche Liste von mächtigen Männern, die er mit minderjährigen Mädchen verkuppelt haben soll – immer mehr ein Politikum. Derzeit gibt es im Kongress einen Kampf über die Veröffentlichung der kompletten Epstein-Ermittlungsakten, die vom Justizministerium zurückgehalten werden. Die Forderung nach Freigabe kommt nach der Behauptung der Trump-Regierung, dass die seit Monaten versprochene Klienten-Liste nicht existiere. Trump bezeichnete die Akten in einem Truth-Social-Post im Juli 2025 als „Hoax“ der Demokratischen Partei – zu Deutsch „Täuschungsversuch“ oder „Lüge“.
Dennoch setzte er die Mitglieder seiner eigenen Partei unter Druck, nicht dafür zu votieren, die Herausgabe zu erzwingen. Als das nicht funktionierte, schwenkte Trump am 14. November wieder um und verkündete, es sei ihm „egal“, ob zusätzliche Dokumente veröffentlicht würden. „Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten für die Veröffentlichung der Epstein-Akten stimmen, weil wir nichts zu verbergen haben und es ist Zeit, mit diesem demokratischen Hoax abzuschließen“, schrieb der Präsident.
