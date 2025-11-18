Das sagt Paris Hilton zur „Epstein-Connection“

Epstein wird zum Politikum

Sechs Jahre nachdem er erhängt in seiner Zelle aufgefunden wurde, wird Epstein – und insbesondere die angebliche Liste von mächtigen Männern, die er mit minderjährigen Mädchen verkuppelt haben soll – immer mehr ein Politikum. Derzeit gibt es im Kongress einen Kampf über die Veröffentlichung der kompletten Epstein-Ermittlungsakten, die vom Justizministerium zurückgehalten werden. Die Forderung nach Freigabe kommt nach der Behauptung der Trump-Regierung, dass die seit Monaten versprochene Klienten-Liste nicht existiere. Trump bezeichnete die Akten in einem Truth-Social-Post im Juli 2025 als „Hoax“ der Demokratischen Partei – zu Deutsch „Täuschungsversuch“ oder „Lüge“.