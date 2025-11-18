Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!

Andrew fordert trotzdem weiter Luxus – doch wer soll das bezahlen?

Trotz des Erdrutschs an verlorenen Vorrechten soll Andrew weiterhin auf großem Fuß planen: Er verlangt für sein neues Zuhause angeblich einen Koch, eine Haushälterin, eine Sekretärin mit Butler-Funktion und mehrere Gärtner. König Charles hat ihm angeblich ein Cottage in Sandringham angeboten sowie eine jährlich Apanage, die ihn stützen soll.