Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Royal Deliveroo“-Aus

Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!

Royals
18.11.2025 08:44
Andrew hat seinen Prinzen-Titel und seine Privilegien verloren, darunter auch Essenslieferungen ...
Andrew hat seinen Prinzen-Titel und seine Privilegien verloren, darunter auch Essenslieferungen aus Windsor Castle.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Nachdem König Charles seinem Bruder Andrew Mountbatten Windsor sämtliche Titel entzogen und ihm die Villa „Royal Lodge“ weggenommen hat, wurde jetzt bekannt: Sein persönlicher Essens-Lieferservice aus der Schlossküche wurde eingestellt.

0 Kommentare

Damit verliert der frühere „Duke of York“ eines der letzten Privilegien, die ihn noch an sein altes Luxusleben erinnerten.

Vom Prinzen zum „Mr. Mountbatten-Windsor“
Laut mehreren Berichten hat Andrew in Windsor inzwischen schmerzhaft erfahren, wie schnell die höfischen Umgangsformen kippen können, wenn man ein gewöhnlicher Bürgerlicher ist. Wo früher Verbeugungen und salutierende Wachen selbstverständlich waren, herrscht heute kühle Höflichkeit. Mitarbeiter sprechen ihn nun konsequent als „Mr. Mountbatten-Windsor“ an. 

Prinz Andrew reitet in Windsor weiterhin aus, muss aber auf einem abgelegenen Reitweg bleiben.
Prinz Andrew reitet in Windsor weiterhin aus, muss aber auf einem abgelegenen Reitweg bleiben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Insidern zufolge wirkt es fast so, als genieße das Personal den Rollenwechsel. Immerhin galt Andrew jahrelang als äußerst fordernder Chef, der angeblich Zimmermädchen aus dem Bett klingelte, wegen falsch geschnittener Mangos ausrastete oder seine 72 (!) Teddybären jeden Morgen penibel arrangiert sehen wollte.

Royaler Realitätscheck hinter Schlossmauern
Auch im Alltag rund um Windsor sind die Konsequenzen seines Machtverlusts spürbar: Bereiche, die Andrew früher frei betreten durfte, sind für ihn jetzt tabu. Öffentliche Ausritte zu Pferd? Nur noch an abgelegenen Stellen. Einmarsch in Windsor Castle? Kein Salut mehr.

Lesen Sie auch:
Der nunmehrige Andrew Mountbatten Windsor soll seine royale Residenz baldmöglichst räumen – doch ...
Horter-Chaos & Trotz
Die peinliche Auszugs-Farce von Ex-Prinz Andrew!
12.11.2025
Königlicher Zoff
Nach Andrew: Wird nun auch Harry Titel entzogen?
12.11.2025
Beatrice & Eugenie
Prinzessinnen trösten sich nach Andrew-Skandal
09.11.2025

Und als Krönung des neuen bürgerlichen Daseins: Schluss mit den warmen Mahlzeiten aus der Schlossküche von Windsor Castle! Sein persönliches „Royal Deliveroo“, wie britische Kommentatoren es spöttisch nennen, wurde gestrichen. Deliveroo ist ein britischer Essens-Lieferdienst.

Andrew fordert trotzdem weiter Luxus – doch wer soll das bezahlen?
Trotz des Erdrutschs an verlorenen Vorrechten soll Andrew weiterhin auf großem Fuß planen: Er verlangt für sein neues Zuhause angeblich einen Koch, eine Haushälterin, eine Sekretärin mit Butler-Funktion und mehrere Gärtner. König Charles hat ihm angeblich ein Cottage in Sandringham angeboten sowie eine jährlich Apanage, die ihn stützen soll.

Doch ob die auch für Personal reicht, ist unklar. Genauso wie die wahren finanziellen Verhältnisse von Andrew, der jahrelang als Handelsattaché Großbritanniens unterwegs war. 

 Und eine Frage drängt sich bei den Personalwünschen unweigerlich auf: Wer will überhaupt noch für ihn arbeiten?

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Windsor Castle
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
198.318 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
196.225 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
195.339 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Royals
„Royal Deliveroo“-Aus
Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!
Herzzerreißende Worte!
Beatrice über Frühgeburt: „Unglaublich einsam“
„Bestie“ schnappte zu
Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin
Süße Überraschung
Was für eine Torte zum 77. Geburtstag, Charles!
Royaler Hingucker!
Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf