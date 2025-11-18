Dzeko glänzte in Wien – Sabitzer erreicht Top 5

„Bin sauer auf Österreich“

Die Gäste konnten gestern wegen starken Windes erst mit zwei Stunden Verspätung in Sarajevo abheben. Barbarez muss mit Amar Dedić, Nikola Katic und Dženis Burnić drei Gesperrte vorgeben, hat viel Österreich-Bezug im Kader: Sassuolo-Legionär Tarik Muharemovic wuchs in Klagefurt auf, Kerim Alajbegovic startete diese Saison in Salzburg durch. Arjan Malic zeigt seit 2024 bei Sturm Graz sein Talent. Für Teamkollegen Emir Karic wurde die Spielgenehmigung im Laufe des gestrigen Abends erwartet: „Ich bin sauer auf Österreich, sie wollten bis zuletzt nicht mit den nötigen Dokumenten rausrücken. Das geschah erst auf Druck der FIFA“, erzählte Barbarez. Haris Tabakovic weckt Erinnerungen bei Fans von Austria Wien: Er erzielte 2022/23 21 Tore.