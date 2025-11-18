Zug fährt bald durch – aber der Bus hält

Der laute Aufschrei im weststeirischen Gussendorf bleibt nicht ohne Widerhall: Wie mehrfach berichtet, bleiben ab dem einschneidenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember nicht mehr, wie bisher, alle Züge der GKB von Graz nach Wies/Eibiswald und retour an der Haltestelle Gussendorf in der Gemeinde Groß St. Florian stehen. Die Schnellbahnlinie S6 mit einer Fahrzeit nach Graz von nur 30 Minuten hält in Gussendorf ab Mitte Dezember gar nicht mehr, die S61 (Fahrzeit Gussendorf – Graz: 41 Minuten) erst ab dem frühen Nachmittag.