Alles durchwühlt! Böse Überraschung für Lehmann

Böse Überraschung für Alisha Lehmann! Die Schweizer Fußballspielerin wurde Opfer eines Einbruchs, wie sie in ihrer Instagram-Story teilte.
In dem Video ist ein völlig durchwühltes Schlafzimmer zu sehen, Kleidung liegt am Boden, und auch am Bett der Stürmerin herrscht Chaos. Auch wenn die Situation eigentlich gar nicht zum Lachen ist, nahm Lehmann den Vorfall mit Humor. „Das nächste Mal, wenn jemand bei mir einbricht, soll er bitte anschließend aufräumen. Ich habe eine Zwangsstörung“, schrieb die 26-Jährige.
Für Lehmann, die seit Sommer beim FC Como kickt, ist es nicht der erste Einbruch. Erst vergangenes Jahr waren aus der Villa in Turin, in der sie mit ihrem Ex-Freund Douglas Luiz lebte, Gegenstände von sechsstelligem Wert gestohlen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.