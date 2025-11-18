Alles durchwühlt! Böse Überraschung für Lehmann

In dem Video ist ein völlig durchwühltes Schlafzimmer zu sehen, Kleidung liegt am Boden, und auch am Bett der Stürmerin herrscht Chaos. Auch wenn die Situation eigentlich gar nicht zum Lachen ist, nahm Lehmann den Vorfall mit Humor. „Das nächste Mal, wenn jemand bei mir einbricht, soll er bitte anschließend aufräumen. Ich habe eine Zwangsstörung“, schrieb die 26-Jährige.