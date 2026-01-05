Hier sehen Sie, wie hoch Ihre Pension sein wird!

Die Folgen dieser Prognose können beträchtlich sein. Denn was wäre, wenn Sie drei Jahre früher in den Ruhestand gingen? Oder im Gegenteil: einige Jahre länger durchhielten? Die Unterschiede sind verblüffend und zeigen, wie sehr ein paar Jahre über Wohlstand oder Verzicht im Alter entscheiden können. Wir haben den Test gemacht – mit einem konkreten Beispiel, das viele überraschen wird.