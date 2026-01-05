Hier sehen Sie, wie hoch Ihre Pension sein wird!

Es ist die drängendste Frage für Millionen Arbeitnehmer: Wird das Geld im Alter reichen? Während sich viele mit vagen Schätzungen und unbehaglichen Bauchgefühlen begnügen müssen, gibt es einen Weg, die Antwort schwarz auf weiß zu sehen – und sie könnte Ihr Pensionskonzept auf den Kopf stellen. Die Möglichkeit, die eigene finanzielle Zukunft präzise vorauszuberechnen, ist nämlich nur wenige Klicks entfernt.
Die Folgen dieser Prognose können beträchtlich sein. Denn was wäre, wenn Sie drei Jahre früher in den Ruhestand gingen? Oder im Gegenteil: einige Jahre länger durchhielten? Die Unterschiede sind verblüffend und zeigen, wie sehr ein paar Jahre über Wohlstand oder Verzicht im Alter entscheiden können. Wir haben den Test gemacht – mit einem konkreten Beispiel, das viele überraschen wird.
