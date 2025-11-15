Die Revue der Präsidenten …

Zehn Tage hat es gedauert, dann war eine der spektakulärsten Karrieren vorbei: Harald Mahrer, vor sieben Jahren als neuer, dynamischer Wirtschaftskammer-Präsident gewählt, genoss den Applaus. Ein internationaler, rhetorisch begabter und gut vernetzter Typ schien der Richtige zu sein. Der so nebenbei auch noch tolle „Jobs“ erledigte, von der Nationalbank bis zu einem Gastspiel als Minister. Regierungsbildungen reizten ihn besonders.
Aus, vorbei. Dabei galt Mahrer als idealer Nachfolger nach der Ära Christoph Leitl. Dieser war erfolgreicher Ziegelfabrikant, er überlebte eine Geiselnahme und vergab seinem Entführer nicht nur, sondern besorgte ihm sogar noch einen Job. Leitl war immer leidenschaftlich, auch als Europäer, der Jugendtreffs „für die Zukunft“ organisierte. Leitl beeindruckte, weil er authentisch war. Als Unternehmer, als Präsident, seine Reden waren stets voller Emotion (und Pathos).
Sein Vorgänger Maderthaner war weniger markant, er war ein geselliger, tanzfreudiger Elektrounternehmer.
Der schlaueste in der Revue der Präsidenten war eindeutig Rudolf Sallinger. Den Marmorverkauf seiner Firma besorgte seine Schwester, er machte als unterschätzter „Kugelblitz“, so sein Spitzname, prägende Aktionen. Den Beschluss der teuren „Kammerumlage 2“ fädelte er z.B. bewusst spätabends im Parlament ein. Ehe die anderen erkannten, worum es ging, war die Beute schon im Sack …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.