Die Revue der Präsidenten …

Aus, vorbei. Dabei galt Mahrer als idealer Nachfolger nach der Ära Christoph Leitl. Dieser war erfolgreicher Ziegelfabrikant, er überlebte eine Geiselnahme und vergab seinem Entführer nicht nur, sondern besorgte ihm sogar noch einen Job. Leitl war immer leidenschaftlich, auch als Europäer, der Jugendtreffs „für die Zukunft“ organisierte. Leitl beeindruckte, weil er authentisch war. Als Unternehmer, als Präsident, seine Reden waren stets voller Emotion (und Pathos).