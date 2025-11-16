Ogris: „Bei den Mädels fließen schnell die Tränen“

Seit Sommer coacht Ex-Teamspieler Andreas Ogris die Erstliga-Girls von Neulengbach. Im Achtelfinale des ÖFB-Cups trifft er auf Austria Klagenfurt. Für seine Aufgabe hat er sich sprachlich angepasst. Einen großen Unterschied zwischen den Damen und den Herren sieht er am Platz nicht. Und: So sieht es mit der geplanten Mädels-Akademie in Kärnten aus.
Die erste Station im Frauenfußball! Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Ogris gastiert am Sonntag mit den Erstliga-Girls von Neulengbach bei Zweitligist Austria Klagenfurt. „Wir haben im Sommer gegen sie getestet, es wird ein heißer Fight“, so Ogris, der Kärntner Wurzeln hat, sein Vater stammte aus St. Kanzian. „Aber seit Peter Pacult nicht mehr Trainer bei Klagenfurt ist, bin ich nicht mehr so oft da, wie ich gern sein würde“, so der 61-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.