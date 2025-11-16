Ogris: „Bei den Mädels fließen schnell die Tränen“

Die erste Station im Frauenfußball! Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Ogris gastiert am Sonntag mit den Erstliga-Girls von Neulengbach bei Zweitligist Austria Klagenfurt. „Wir haben im Sommer gegen sie getestet, es wird ein heißer Fight“, so Ogris, der Kärntner Wurzeln hat, sein Vater stammte aus St. Kanzian. „Aber seit Peter Pacult nicht mehr Trainer bei Klagenfurt ist, bin ich nicht mehr so oft da, wie ich gern sein würde“, so der 61-Jährige.