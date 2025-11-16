Der Adi Peichl-Preis ehrt eine Wandelbare

Rund 125 Theatergruppen sind im Theaterservice, dem Obfrau Natalie Fina vorsteht, zusammengeschlossen. Sie können Weiterbildung in Anspruch nehmen – von Workshops für den Bühnenauftritt bis zum Schminken und Frisieren. Auch Kinder und Jugendliche finden Förderung. Theatertermine werden vom Amateurtheaterverband online veröffentlicht und per Post an Interessierte versendet.

Im Haus der Volkskultur in der Mießtaler Straße 6 in Klagenfurt beherbergt das TheaterServie Kärnten Österreichs größte Theaterfachbibliothek mit 13.000 Bücher mit Stücken von A wie Anzengruber bis Z wie Zuckmayer.

Infos https://www.theater-service-kaernten.com/