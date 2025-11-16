Winterliche Schlagerfreuden in den Nockbergen

Schmankerl für alle Musi-Liebhaber

„Der Karten-Vorverkauf ist bereits in vollem Gange und eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann. Zudem gibt es heuer eine besondere Neuerung: „Neben den klassischen Eintrittskarten bieten wir erstmals ein exklusives Musi-Premium-Paket an“, verrät Adlmann. Dieses beinhaltet nicht nur einen reservierten Parkplatz, sondern auch den Zugang zum beheizten Künstlerzelt inklusive ausgewählter Speisen und Getränke – ein echtes Schmankerl für alle Fans, die das Musi-Erlebnis in vollen Zügen genießen möchten. Wer also dem Christkind unter die Arme greifen möchte, sollte schnell sein. Karten bei jeder Ö-Ticket-Stelle.