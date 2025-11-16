Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wenn die Musi spielt

Winterliche Schlagerfreuden in den Nockbergen

Kärnten
16.11.2025 16:00
Am 23. und 24. Jänner wird sich das Who is Who der Schlager- und Volksmusikszene wieder in Bad ...
Am 23. und 24. Jänner wird sich das Who is Who der Schlager- und Volksmusikszene wieder in Bad Kleinkirchheim treffen.(Bild: Arno Gruber)

Nach dem grandiosen Sommerjubiläum steht Bad Kleinkirchheim schon wieder im Zeichen der Musik: Beim „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2026“ treffen sich im Jänner Stars und Fans der Schlager- und Volksmusik zum stimmungsvollsten Winterfest des Jahres.

0 Kommentare

Nach dem fulminanten 30-Jahr-Jubiläum im Juni, bei dem rund 10.000 Fans den Hafnerriegel in eine riesige Geburtstagsfeier verwandelten, laufen die Vorbereitungen für das kommende „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2026“ bereits auf Hochtouren. Auch im kommenden Jahr wird Bad Kleinkirchheim wieder zum Hotspot der Schlager- und Volksmusikszene.

Musikalisches Eldorado voller Emotionen
Zahlreiche Stars – von Publikumslieblingen bis hin zu vielversprechenden Newcomern – werden die idyllische Winterkulisse der Nockberge in ein musikalisches Eldorado verwandeln. Wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich die Besucher auf ein Fest voller Emotionen, Herzlichkeit und unvergesslicher Momente freuen.

Am 23. und 24. Jänner 2026 werden unter anderem Ross Antony, Francine Jordi, Die Mountain Crew, Die Lungauer & Monika Avsenik für Stimmung sorgen und den Schnee bei der Talstation der Kaiserburgbahn zum Schmelzen bringen. Durch den musikalisch bunten Abend führen erneut Stefanie Hertel und Marco Ventre – gewohnt charmant, humorvoll und mit viel Gespür für die Stars und das Publikum.

Stefanie Hertel und Marco Ventre führen wie gewohnt durch den Abend.
Stefanie Hertel und Marco Ventre führen wie gewohnt durch den Abend.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Die Mountain Crew wird ihre Fans begeistern.
Die Mountain Crew wird ihre Fans begeistern.(Bild: Arno Gruber sen)
Die Edlseer sind auch wieder mit dabei.
Die Edlseer sind auch wieder mit dabei.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Doch bevor die Winter-Musi beginnt, steht noch die Skiwoche auf dem Programm. Am 21. Jänner (ab 12 Uhr) spielen die VolxKrocha beim Restaurant Waldtratte auf. Am 22. Jänner (ab 12 Uhr) übernimmt Berglandpower das Mikro im Ski- & Bikerestaurant Zum Sepp. Und am 23. Jänner (ab 12 Uhr) heizen die Jungfidelen im Bergrestaurant Kaiserburg dem Publikum für die große Show am Abend ein.

Schmankerl für alle Musi-Liebhaber
„Der Karten-Vorverkauf ist bereits in vollem Gange und eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann. Zudem gibt es heuer eine besondere Neuerung: „Neben den klassischen Eintrittskarten bieten wir erstmals ein exklusives Musi-Premium-Paket an“, verrät Adlmann. Dieses beinhaltet nicht nur einen reservierten Parkplatz, sondern auch den Zugang zum beheizten Künstlerzelt inklusive ausgewählter Speisen und Getränke – ein echtes Schmankerl für alle Fans, die das Musi-Erlebnis in vollen Zügen genießen möchten. Wer also dem Christkind unter die Arme greifen möchte, sollte schnell sein. Karten bei jeder Ö-Ticket-Stelle. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
173.292 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
97.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.837 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
813 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Kärnten
Wenn die Musi spielt
Winterliche Schlagerfreuden in den Nockbergen
Honigprämierung
Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau
Krone Plus Logo
Kreative Therapieform
Wie Sie sich aus Krisen „herauszeichnen“ können
Wetterumschwung
Italientief bringt Regen, Kälte und erste Flocken
Fünf Hauben für Dorfer
Wie ein Kärntner in die höchste Genussliga stürmte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf