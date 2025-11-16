Winterliche Schlagerfreuden in den Nockbergen

Nach dem grandiosen Sommerjubiläum steht Bad Kleinkirchheim schon wieder im Zeichen der Musik: Beim „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2026“ treffen sich im Jänner Stars und Fans der Schlager- und Volksmusik zum stimmungsvollsten Winterfest des Jahres.
Nach dem fulminanten 30-Jahr-Jubiläum im Juni, bei dem rund 10.000 Fans den Hafnerriegel in eine riesige Geburtstagsfeier verwandelten, laufen die Vorbereitungen für das kommende „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2026“ bereits auf Hochtouren. Auch im kommenden Jahr wird Bad Kleinkirchheim wieder zum Hotspot der Schlager- und Volksmusikszene.
Musikalisches Eldorado voller Emotionen
Zahlreiche Stars – von Publikumslieblingen bis hin zu vielversprechenden Newcomern – werden die idyllische Winterkulisse der Nockberge in ein musikalisches Eldorado verwandeln. Wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich die Besucher auf ein Fest voller Emotionen, Herzlichkeit und unvergesslicher Momente freuen.
Am 23. und 24. Jänner 2026 werden unter anderem Ross Antony, Francine Jordi, Die Mountain Crew, Die Lungauer & Monika Avsenik für Stimmung sorgen und den Schnee bei der Talstation der Kaiserburgbahn zum Schmelzen bringen. Durch den musikalisch bunten Abend führen erneut Stefanie Hertel und Marco Ventre – gewohnt charmant, humorvoll und mit viel Gespür für die Stars und das Publikum.
Doch bevor die Winter-Musi beginnt, steht noch die Skiwoche auf dem Programm. Am 21. Jänner (ab 12 Uhr) spielen die VolxKrocha beim Restaurant Waldtratte auf. Am 22. Jänner (ab 12 Uhr) übernimmt Berglandpower das Mikro im Ski- & Bikerestaurant Zum Sepp. Und am 23. Jänner (ab 12 Uhr) heizen die Jungfidelen im Bergrestaurant Kaiserburg dem Publikum für die große Show am Abend ein.
Schmankerl für alle Musi-Liebhaber
„Der Karten-Vorverkauf ist bereits in vollem Gange und eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk“, freut sich Veranstalter Sepp Adlmann. Zudem gibt es heuer eine besondere Neuerung: „Neben den klassischen Eintrittskarten bieten wir erstmals ein exklusives Musi-Premium-Paket an“, verrät Adlmann. Dieses beinhaltet nicht nur einen reservierten Parkplatz, sondern auch den Zugang zum beheizten Künstlerzelt inklusive ausgewählter Speisen und Getränke – ein echtes Schmankerl für alle Fans, die das Musi-Erlebnis in vollen Zügen genießen möchten. Wer also dem Christkind unter die Arme greifen möchte, sollte schnell sein. Karten bei jeder Ö-Ticket-Stelle.
