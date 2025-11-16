Herzensmensch konnte eine Million Euro erradeln

Er hat es geschafft: Ulrich Mattersberger konnte mit viel Energie, Durchhaltevermögen und Schweiß sein Spenden-Ziel erreichen und wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Sportler wurde bereits zum „Krone“-Herzensmensch gekürt.
„30 Jahre lang habe ich auf mein Lebenswerk hingearbeitet - und am Freitag ist es mir gelungen“, strahlt Ulrich Mattersberger über beide Ohren. Seit Jahrzehnten radelt der Sportler für den guten Zweck auf seinem Ergometer, um Spenden für Menschen in Not zu sammeln. „Für jeden gefahrenen Kilometer konnten Zuschauer spenden. Bei der ,Licht ins Dunkel-Challenge‘ am vergangenen Freitag waren große Sponsoren dabei – sie spendeten teilweise bis zu 400 Euro pro Kilometer“, erzählt Mattersberger stolz.
Mattersberger: „Ich bin sehr erleichtert“
Nach 150 Kilometern war es dann so weit: Die Million wurde geknackt. „Ich bin sehr erleichtert. Ich habe in all den Jahren mehrere tausend Personen und Familien unterstützen können. So etwas gibt einem viel mehr als der sportliche Erfolg. Die Schicksale, denen ich helfen konnte, bleiben, und viele Familien sind mir nach wie vor dankbar.“
Nun gehe sein Lebenswerk langsam zu Ende, sagt er – und doch blickt er zufrieden zurück. Viele der Spenden konnte der Osttiroler persönlich übergeben. Im Rahmen der Licht ins Dunkel-Gala wurde der ehemalige Extremsportler für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Vom „Krone“-Herzensmensch-Award zur Lebenswer-Auszeichnung
Seine sportlichen Leistungen sind ebenso außergewöhnlich wie seine Motivation. Bereits vor 20 Jahren schaffte es Mattersberger ins Guinnessbuch der Rekorde, als er innerhalb von 24 Stunden unglaubliche 1017 Kilometer radelte und dabei 30.000 Euro an Spenden sammelte.
Auch in Zukunft wird der Athlet mit den „strammen Wadeln“ weiterhin am Ergometer trainieren. „Bis jetzt hatte ich immer den Druck, ob ich das Geld wohl zusammenbekomme. Jetzt kann ich sagen: Ja, wenn es mir passt, radle ich – und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist schon sehr erleichternd.“ Für sein Engagement wurde Mattersberger dieses Jahr auch zum „Krone“-Herzensmensch ausgezeichnet. Wir gratulieren und hoffen auf viele weitere Kilometer.
