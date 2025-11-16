Herzensmensch konnte eine Million Euro erradeln

Auch in Zukunft wird der Athlet mit den „strammen Wadeln“ weiterhin am Ergometer trainieren. „Bis jetzt hatte ich immer den Druck, ob ich das Geld wohl zusammenbekomme. Jetzt kann ich sagen: Ja, wenn es mir passt, radle ich – und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist schon sehr erleichternd.“ Für sein Engagement wurde Mattersberger dieses Jahr auch zum „Krone“-Herzensmensch ausgezeichnet. Wir gratulieren und hoffen auf viele weitere Kilometer.