Alkohol: Wie ein Vampir, der an Lebenskraft saugt

Verloren hat er fast alles in der Sucht: Familie, Vermögen, Freunde, Haus, Seelenheil und eine geliebte Frau, „die alles versucht und um mich gekämpft hat wie ein Löwin. Aber gegen den Durst kommt niemand an.“ So traurig und so alltäglich ist, was Walter erzählt. Vom Entzug in der Klinik und der Zeit danach, der Wut und Verzweiflung, den Tobsuchtsanfällen und der Scham, „wozu ich geworden bin und was ich mir und anderen antue“.