Neuer Nahversorger

Endlich! Goldegg bekommt einen Kramer im Zentrum

Salzburg
28.01.2026 10:00
Neue Fläche für das Geschäft – Das ehemalige Kaufhaus Lainer bleibt weiter leer.
Neue Fläche für das Geschäft – Das ehemalige Kaufhaus Lainer bleibt weiter leer.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Die jahrelange Suche nach einem neuen Kramer trug Früchte: Nach dem Aus des Nahversorgers im Markt im Jahr 2024 gibt es jetzt positive Nachrichten. In einem anderen ehemaligen Lebensmittelgeschäft sperren bewährte Kaufleute ein neues kleines Geschäft auf.

0 Kommentare

Seit Oktober 2024 gibt es keinen Nahversorger mehr im Goldegger Zentrum. Das Aus für den Kramerladen im Herzen der Gemeinde war hart für die Bevölkerung. Seit der Schließung des Geschäfts gab es im Ortsgebiet nur mehr die Kramerstubn 2.0 in Goldegg-Weng.

Familie Diepolder, die den kleinen Kramer dort führt, hat mit der Übernahme 2021 hier wieder Leben hineingebracht. Auch wenn am Nachmittag nur als Selbstbedienungsgeschäft geöffnet ist. Jetzt wollen die Kaufleute die Lücke im Zentrum füllen. Die Verträge für ihr neues Geschäftslokal am zentralen Marktplatz sind frisch unterzeichnet. Wenn alles gut geht, sollen die ersten warmen Semmeln schon nach Ostern im April über den Ladentisch gehen.

Ortschef Rainer mit Vermieter, Pächter und Gemeindevertretern (v.li.).
Ortschef Rainer mit Vermieter, Pächter und Gemeindevertretern (v.li.).(Bild: zVg)

Der neue Nahversorger am Marktplatz freut auch Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP), der sich für den neuen Kramer am Marktplatz eingesetzt hat: „In dem Gebäude war schon vor mehr als 20 Jahren ein Nahversorger. Umso mehr freut es mich, dass jetzt hier wieder Leben einzieht.“

Salzburg

