Endlich! Goldegg bekommt einen Kramer im Zentrum

Familie Diepolder, die den kleinen Kramer dort führt, hat mit der Übernahme 2021 hier wieder Leben hineingebracht. Auch wenn am Nachmittag nur als Selbstbedienungsgeschäft geöffnet ist. Jetzt wollen die Kaufleute die Lücke im Zentrum füllen. Die Verträge für ihr neues Geschäftslokal am zentralen Marktplatz sind frisch unterzeichnet. Wenn alles gut geht, sollen die ersten warmen Semmeln schon nach Ostern im April über den Ladentisch gehen.