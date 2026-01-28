Über die Mülltonne gekraxelt: Einbrecher klaut PCs
Gleich zwei Vorfälle
Vermutlich hat er die Mülltonnen benutzt, um in das Gebäude zu kommen: Am Montagabend ist ein Unbekannter in ein Firmenbüro in Salzburg-Süd eingebrochen. Doch es war nicht der einzige Vorfall.
Der Täter schlug die Fensterscheibe im ersten Stock ein. Dort durchwühlte er das komplette Büro. Der Einbrecher flüchtete mit zwei Laptops, einem Computer und einem Bildschirm.
Doch es war nicht der einzige Einbruch: Am Dienstagvormittag stieg ein Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Liefering ein. Er brach die Wohnungstür auf und stahl Schmuck und Goldmünzen.
